„Endlich wieder ein Turnier tanzen zu können, das ist so schön.“ Mit diesen Worten beschrieb ein weit angereistes Turnierpaar das, was viele Tanzsportler in den vergangenen Monaten so schmerzlich vermisst hatten und was sie nun wieder erfreut. Zum traditionellen Senioren-Osterturnier des TSC Crucenia in den Standardklassen waren 40 Paare nach Bad Kreuznach gekommen und hatten zum Teil weite Anreisen in Kauf genommen.