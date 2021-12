Die Zuversicht war groß nach dem vierten Platz zuletzt in Winterberg, umso größer ist jetzt die Enttäuschung, mit der Jacqueline Lölling in die kurze Weihnachtspause geht. Beim Skeleton-Weltcup in Altenberg verspielte die Pilotin aus Brachbach bereits im ersten Lauf alle Chancen auf ein gutes Abschneiden.