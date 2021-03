Die Chancenverwertung ist normalerweise eine große Stärke der EG Diez-Limburg in der Eishockey-Oberliga Nord. Das Auswärtsspiel am Freitagabend bei den Icefighters Leipzig fiel in dieser Hinsicht aber aus der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Marius Riedel musste sich in Sachsen mit 0:4 (0:1; 0:1; 0:2) geschlagen geben.