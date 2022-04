In Rüsselsheim fanden die diesjährigen offenen hessischen und rheinland-pfälzischen Karate-Landesmeisterschaften der Jugend, Junioren, U 21-Leistungsklasse und für die Master- sowie Paraklasse statt. Es gab im Vorfeld rund 300 Nennungen zu diesem sportlichen Ereignis. Mit von der Partie war auch Timo Maria Schäfer aus Oberahr, der aufgrund seines Geburtsjahres erstmals die Chance hatte, sowohl in den Kategorien U 21 als auch in der Leistungsklasse zu starten.