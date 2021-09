Denkbar knapp schrammte die erste Mannschaft der SK Münstermaifeld in der Bundesliga am Auswärtspunkt bei der TG Herford vorbei. Ein einziges Holz für den notwendigen Wertungspunkt fehlte den Sportkeglern, um zumindest einen Teilerfolg für sich verbuchen zu können. Am Ende siegten die Gastgeber in einem spannenden Aufeinandertreffen jedoch mit 3:0.