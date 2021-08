Nur das beste Tagesergebnis zählt

In Sabrina Heinrich, Markus Brand und Jörg Rainer Kindt waren drei MSV-Asse nach Mannheim gereist. Das Besondere an diesem Turnier ist, dass die Akteure am Samstag und Sonntag teilnehmen konnten und nur das bessere Ergebnis gewertet wurde.

In der Kategorie Männer kam Brand mit 111 Schlägen und einer starken Schlussrunde noch auf den dritten Platz. Ebenfalls auf dem Siegerpodest landete Sabrina Heinrich in der Frauen-Konkurrenz. Sie wurde mit 110 Schlägen ebenfalls Dritte. Kindt belegte in der gut besetzten Kategorie Senioren II mit 116 Schlägen den 15. Platz. Zudem sicherte sich die Mannschaft des MSV mit Kindt, Heinrich, Brand und dem vereinslosen Gastspieler Paul Hartenbach einen guten fünften Rang. In den nächsten Wochen geht es mit Turnieren in Mainz und Traben-Trarbach weiter.

Die MSVler sind aktuell in Gedanken bei den Minigolfern des MGC Bad Bodendorf, deren Anlage durch die Hochwasserkatastrophe an der Ahr nahezu vollständig zerstört wurde.