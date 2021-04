Unverhofft kommt oft: Maxi Dilli vom VfL Bad Kreuznach und Joshua Dietz vom RKV Bad Kreuznach wurden vom Deutschen Kanuverband (DKV) nun doch für die U23-Europameisterschaft im slowenischen Solkan nominiert. Bei den Qualifikationsrennen am Wochenende in Markkleeberg hatten die Slalomkanuten in der Endabrechnung die Plätze vier und fünf belegt und waren eigentlich raus aus dem Rennen für die internationalen Großereignisse.