Rhein-Lahn

Die Entscheidung des Fußballverbandes Rheinland in Sachen Abbruch der Saison wird zwar aller Voraussicht nach erst Mitte Mai fallen. Da das Votum der Vereine aber eindeutig für die Version spricht, die aktuellen Tabellenführer auf- und im Gegenzug kein Kellerkind absteigen zu lassen, könnte die SG Reitzenhain/Bogel/Bornich als Spitzenreiter der Kreisliga A Rhein-Lahn in die Bezirksliga Ost aufsteigen – wenn sie es denn will.