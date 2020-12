Engers

Im Sommer 2016 wechselte Yannik Finkenbusch vom damaligen Fußball-Oberligisten Spvgg EGC Wirges zum Rheinlandligisten FV Engers. Schon in seinem ersten Jahr am Wasserturm schaffte der 29-jährige Mittelfeldspieler mit dem FVE den Aufstieg in die Oberliga. Mittlerweile ist der Linksfuß Kapitän der Engerser Mannschaft. Finkenbusch spricht im Interview mit der RZ-Regionalsportredaktion unter anderem über die Auswirkungen der Coronakrise auf den Trainings- und Spielbetrieb.