Freilingen

Wo Absagen auch im Sport das Gebot der Stunde zu sein scheinen, halten die Organisatoren des Löwentriathlons bis jetzt an ihrem Plan fest, die zweitägige Veranstaltung über die Bühne zu bringen. 396 Teilnehmer werden in der Starterliste aufgeführt. 396 Teilnehmer, die aufgeteilt in verschiedene Konkurrenzen am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Mai, am Postweiher in Freilingen an den Start gehen sollen, um sich im Dreikampf aus Schwimmen, Radfahren und Laufen miteinander zu messen. Kann das sein in Zeiten von Corona und der damit einhergehenden Beschränkungen?