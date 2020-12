Cochem

Ediger-Eller. Charlie, Filou und Muffel sind immer dabei. Der Affe, das Pferd und der Büffel sind beim Golfen die Maskottchen der 13-jährigen Nina Hölzenbein aus Cochem-Cond. Könnten die drei reden, sie hätten bestimmt viel über die junge Sportlerin zu erzählen. So müssen wir das übernehmen: Reinschnuppern, Geschmack finden, immer mehr Geschmack finden und dann nichts anderes mehr machen wollen. So in etwa könnte man im Zeitraffer die vergangenen vier Jahre von Nina rund um den Golfsport beschreiben.