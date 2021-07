Zwei Turniere in direkter Abfolge haben Tradition beim Reit-, Zucht- und Fahrverein Oberwesterwald. Doch so groß wie in diesem Jahr war die Nachfrage wohl noch nie auf der Anlage in Nisterau. „Die Leute sind einfach heiß nach der langen Zeit“, sagt der Vorsitzende Martin Rodi. „Vor allem die Profis suchen händeringend nach Startmöglichkeiten.“