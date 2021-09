Sedrick Gase Tebug war der Mann des Tages beim Erstrundenspiel im Fußball-Verbandspokal zwischen dem SC Birkenfeld und dem TuS Hoppstädten, das die Gäste in der Verlängerung 2:1 (1:1; 0:0) gewannen. Der TuS-Neuzugang traf nur Sekunden nach seiner Einwechslung zur ersten Hoppstädtener Führung und entschied dann das Derby vor 280 Zuschauern im Birkenfelder Stadion am Berg mit seinem Tor in der 114. Minute.