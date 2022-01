Netzwerk fordert: „Sport muss zur Chefsache werden“

Der Sport macht mobil und will Einfluss nehmen auf die Wahl des Bad Kreuznacher Oberbürgermeisters am 13. März. In einer Interessengemeinschaft unter dem Namen „Netzwerk Sportstadt Bad Kreuznach“ haben sich bekannte Funktionäre aus Sportvereinen der Stadt zusammengefunden. „So etwas gab es noch nie. So hat der Sport in Bad Kreuznach noch nie getickt“, verkündete Steffen Oberst. Der Leiter des Olympiastützpunkts Rheinland-Pfalz/Saarland, der sich als Bad Kreuznacher „Gässje“ bezeichnet, ist Initiator und Wortführer. „Das ist erst der Anfang“, betonte er bei der Vorstellung des Projekts und forderte alle weiteren der rund 70 Vereine auf, sich der IG anzuschließen.