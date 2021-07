Gestern noch in Essen, heute schon in Ulm und morgen weiter nach München: Für Natalie Weber vom Koblenzer Ruderclub Rhenania sind die wohl stressigsten Tage des Jahres angebrochen. Nächster Halt: Racice in Tschechien. Dort findet vom 5. bis zum 11. Juli die U 23-Weltmeisterschaft im Rudern statt – mit Weber im deutschen Leichtgewichts-Doppelvierer der Frauen.