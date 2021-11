Freiburg

Nächstes Ziel ist die Masters-DM in Köln

Der Wiedereinstieg ist geglückt: Nach langer Wettkampfpause aufgrund der Corona-Pandemie trat der Bad Kreuznacher Wasserspringer Alexander Ruhl, der für den TV Meisenheim startet, in Freiburg wieder an. Dort hatten die Landesschwimmverbände Baden-Württemberg und Bayern ihre Landesmeisterschaften ausgerichtet und zusätzlich einen „überregionalen Wiedereinstiegswettkampf nach dem Lockdown“ angeboten. Ruhl konnte noch nicht ganz an seine vorherigen Spitzen-Leistungen anknüpfen, zeigte aber trotzdem, dass er nur wenig verlernt hat. Er gewann in seiner Altersklasse vom Ein-Meter-Brett, vom Drei-Meter-Brett und vom Turm sowie die Kombination.