Es ist gute Tradition, dass eine Woche nach den Männern und Frauen in der gleichen Stadt, in der gleichen Halle und auf den gleichen Geräten auch die jugendlichen Trampolinturner ihre Weltmeister ermitteln. Baku ist im Jahr 2021 die Austragungsstätte der globalen Titelkämpfe, und gleich drei Sportler des MTV Bad Kreuznach werden in der Hauptstadt von Aserbaidschan ab Donnerstag ihr Talent unter Beweis stellen.