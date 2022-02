Der 20-jährige Lautzenhausener Fußballprofi Luis Jakobi hat sein Debüt in der 3. Liga gefeiert: Am Samstag wurde Jakobi in der 74. Minute beim Auswärtsspiel seines Vereins Türkgücü München an der altehrwürdigen Bremer Brücke beim Favoriten VfL Osnabrück eingewechselt. Und Jakobi durfte noch in der vierten Minute der Nachspielzeit den überraschenden 1:1-Ausgleich durch seinen Teamkollegen Albinon Vrenezi hautnah miterleben.