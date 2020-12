Markkleeberg/Bad Kreuznach

456 Kilometer einfachen Weg spuckt der Routenplaner für die Strecke zwischen dem Bad Kreuznacher Salinenwehr und dem Kanupark in Markkleeberg aus. 456 Autobahn-Kilometer, die Florian Schlegel mittlerweile aus dem Effeff kennt, denn der Cheftrainer des Bundesstützpunkts Kanuslalom in Bad Kreuznach reist regelmäßig mit seinen Athleten an die Wildwasserstrecke vor den Toren Leipzigs. Auch am Wochenende weilte er dort mit seinen Kadersportlern.