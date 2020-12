Region

Am vergangenen Wochenende war es das erste Mal so weit. Auf den Fußballplätzen, in den Hallen und in allen weiteren Sportstätten der Region herrschte gähnende Leere. Das soziale Leben steht aufgrund des Coronavirus nahezu still, der Spielbetrieb wurde ausgesetzt oder komplett abgesagt. Unweigerlich stellt sich auch mit Blick auf das sportliche Treiben die Frage, wie die Vereine mit der Zwangspause umgehen, und ob es Alternativen gibt, um weiter in Bewegung zu bleiben.