Seit nahezu 19 Monaten steht der SSVGH Idar-Oberstein als Aufsteiger in die Rheinland-Pfalz-Liga der Volleyballer fest. Am Samstag (17 Uhr) bestreitet die Mannschaft von Trainer Manuel Scherer endlich ihre erste Partie in der höchsten Spielklasse des Bundeslandes. Es geht nach Hamm/Sieg, wo Mitaufsteiger SSG Etzbach Gastgeber ist.