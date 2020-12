Münstermaifeld

Etwas steif in der Hüfte zeigten sich die Bundesligakegler der SK Münstermaifeld am Play-off-Wochenende um die deutsche Meisterschaft. Sowohl in Düsseldorf als auch tags darauf in Heiligenhaus war der Wurm drin und den Maifeldern blieb beide Male nur der letzte Platz im Viererfeld. Bei der starken Konkurrenz wäre eine bessere Platzierung allerdings auch eine Sensation gewesen. Aber warum nicht nach den Sternen greifen? Die SKM haben nichts zu verlieren und mit dem Erreichen der Meisterrunde bereits einen Big-Point der Vereinsgeschichte hinzugefügt.