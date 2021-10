Müller: Starker Kugelhantel-Typ

Starke Leistung: In seiner Altersklasse Männer 40 plus hat Martin Müller aus Hoppstädten-Weiersbach im Kettlebell-Sport den zweiten Platz erreicht und darf sich Deutscher Vizemeister nennen. An der DM in Ludwigshafen nahmen 75 Sportler in verschiedenen Klassen und Disziplinen teil. In der in Deutschland noch ziemlich unbekannten Kraftsportart müssen Kugelhanteln mit verschiedenen Gewichten (16, 24 oder 32 kg) in einer bestimmten Zeit mehrfach gestemmt werden. Es gibt verschiedene Disziplinen wie das Reißen und das Stoßen. Kettlebell gibt es schon seit mehr als 100 Jahren. Seit etwa zehn Jahren werden in Deutschland Meisterschaften ausgerichtet mit immer größerem Zuspruch.