Müller: Dann feiern wir uns eben selbst – Saisonfinale für Wissener SV ohne Zuschauer

Burkhard Müller hatte bereits vor Weihnachten und vor Inkrafttreten der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung ein ungutes Gefühl, als er via WhatsApp eine Gruppe namens „Geisterspiele Bundesliga“ anlegte, über die er seitdem alle Beteiligten auf dem Laufenden hält, was den Heimwettkampf des Wissener SV in der Luftgewehr-Bundesliga Nord angeht. Der WSV-Schießmeister sollte mit seiner Befürchtung richtig liegen. Zuschauer sind nicht gestattet, wenn die Siegstädter an diesem Samstag und Sonntag ihr Heimspiel erleben und die Saison in der Nord-Gruppe auf Platz zwei abschließen wollen.