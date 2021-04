Seit gestern Nachmittag sind die besten deutschen Trampolinturner am Schwarzen Meer. Zum schwarz-rot-goldenen Team bei den Europameisterschaften in Sotschi gehören in Silva Müller, Fabian Vogel und Aurelia Eislöffel, die an den Wettkämpfen der Juniorinnen teilnehmen wird, drei Starter des MTV Bad Kreuznach.