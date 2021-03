MTB-Marathons der Region: Der Start ist das Ziel

Die müden Beine weit ausgestreckt, ein kühles Bierchen nicht weit weg, in den Händen eine dampfende Portion Nudeln und es sich so auf der sonnenüberfluteten Wiese rund um das Zentrum am Park (ZaP) in Emmelshausen gemütlich machen. All das wird sehr wahrscheinlich nur der Wunschtraum vieler Mountainbiker mit Blick auf den für Pfingstsonntag, 23. Mai, geplanten 16. Schinder(hannes)-MTB-Marathon bleiben. Bereits vor einem Jahr musste die Veranstaltung coronabedingt abgesagt werden – und wie es in diesem Jahr dann zu Pfingsten wirklich aussieht, das wüssten allzu gerne auch Cheforganisator Rainer Krechel und die weiteren Verantwortlichen der Mountainbike-Veranstaltungen in der Region.