Mountainbiker genießen die Rückkehr aufs Rad: Acht-Stunden-Rennen des Teams Schaumburg ist auch unter Corona-Bedingungen ein Erfolg

Hausen

Ein reduziertes Teilnehmerfeld, eine verkürzte Renndauer von 8 anstatt 24 Stunden und eine andere Strecke rund um ein kompakteres Fahrerlager auf dem Hausener Sportplatz haben der Stimmung beim Mountainbike-Rennen des Teams Schaumburg nicht im Geringsten einen Abbruch getan. Im Gegenteil: Die Teilnehmer nahmen den Umzug vom Freiendiezer Wirt nach Hausen als sehr angenehm wahr und genossen die familiäre Atmosphäre. „Nach meinem Kenntnisstand gibt es im August in ganz Deutschland lediglich sechs oder sieben Mountainbike-Veranstaltungen. Wir haben gespürt, dass alle glücklich waren, nach langer Zeit überhaupt einmal wieder ein Rennen bestreiten zu können“, sagte Hans-Peter Opel, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins. Da nahmen die Aktiven die Maskenpflicht bei Bewegungen innerhalb des Fahrerlagers und Abstandsregelungen gerne in Kauf. Die Crew um Hans-Peter Opel, der sich selbst mit dem E-Bike auf die Strecke begab, erhielt viel Lob für den betriebenen Aufwand und den Entschluss, die Veranstaltung erneut auf die Beine gestellt zu haben. Diesmal zwar nicht, so wie zuvor 16 Mal als 24-Stunden-Rennen, aber auch die abgespeckte Version auf der rund 3,7 Kilometer langen und 96 Höhenmeter aufweisenden Rundstrecke machte den Einzelfahrern, Zweier-, Vierer- und Sechserteams, E-Bikern sowie dem am „Kids-Race“ teilnehmenden Nachwuchs Laune.