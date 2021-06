Mountainbike-Boom hat auch seine Schattenseiten: Erfahrene Westerwälder Radsportler bemängeln fehlenden Respekt vor der Natur – Vorbild Italien?

Damit eine Sportart „boomt“, also einen Aufschwung erfährt, sind meistens zwei Faktoren entscheidend. Zum einen braucht es eine Großveranstaltung, am besten im eigenen Land, über die entsprechend berichtet wird. Beispielsweise die Handball-Weltmeisterschaft 2007. Dass sich Gastgeber Deutschland an deren Ende auch noch die Krone aufsetzte und mit diesem Erfolg den zweiten Faktor erfüllte, bescherte dem Handball laut diverser Statistiken in den drei Folgejahren einen deutlichen Anstieg an Mitgliederzahlen.