Leienkaul

American Football boomt seit Jahren in Deutschland – und die Mosel Valley Tigers auch. Bis in die Landesliga haben es die Footballer vor der Corona-Zwangpause geschafft. Die Heimspiele in Leienkaul sind immer sehr gut besucht, die Fangemeinschaft ist groß – wie auch die Sozialen Medien belegen: Rund 1700 Menschen folgen in Facebook dem Wirken der Tigers, solch einen Wert haben nur ganz wenige Vereine in der Region aufzuweisen. Und die Tigers-Fans haben eine interessante Nachricht in diesen Tagen erhalten.