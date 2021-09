Traumstart für die American Footballer der Mosel Valley Tigers in die neue Saison in der Landesliga Mitte: Die Tigers bezwangen den Lokalrivalen Koblenz Gladiators am ersten Spieltag vor der großen Kulisse in Leienkaul von 400 Zuschauern mit 40:0 (19:0, 8:0, 0:0, 13:0). „Das war ein klasse Sieg und insgesamt eine runde Veranstaltung in unserer Leienkauler Arena“, jubelte Tigers-Chef Sebastian Bach: „Wir haben direkt ein Ausrufezeichen gesetzt.“