Langenbach bei Kirburg

Bei den deutschen Mountainbike-Downhillmeisterschaften, in Steinach/Thüringen war auch der aus Langenbach bei Kirburg stammende Moritz Panthel vom SC Bad Marienberg-Unnau in der Elite-Klasse mit von der Partie. Der Bikepark am Rennsteig, im Winter ein beliebtes Skigebiet, war erstmals Austragungsort für dieses Top-Event. 150 Biker, die Starterzahl war Corona-bedingt begrenzt, meldeten für diese hochkarätig besetzte Veranstaltung im Thüringer Mittelgebirge.