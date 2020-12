Dubai/Region Rhein-Nahe

Für Ausdauersportler ist der zweite Lockdown deutlich schwieriger zu bewältigen als noch Lockdown Nummer eins. Im Frühling bei steigenden Temperaturen zog es die Läufer und Radfahrer nach draußen, doch derzeit fällt es angesichts der Wetterbedingungen immer schwerer, das Rad aus der Garage zu holen oder die Laufschuhe zu schnüren. So erging es auch der Triathletin Nicole Walita, die sich kurzerhand entschied, ihr Training in sonnigere Gefilde zu verlegen und in Dubai unter anderem auf einer modernen Radrennstrecke zu trainieren.