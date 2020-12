Neuwied/Andernach

Neue Spielklasse, neue Spielerinnen und ein neuer Name: Die Volleyballerinnen der SG VC Neuwied/DJK Andernach gehen als SG Mittelrheinvolleys in die am Samstag, 12. September, beginnende Saison 2020/ 2021 der Regionalliga Südwest. Das Trainerduo Willi Dauer und Fabian Mohr begrüßt dabei vier neue Spielerinnen im Kader.