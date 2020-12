Wissen/Hilgert

Der Wissener SV und der TuS Hilgert dürfen sich nach jetzigem Stand auch im Winter 2020/21 auf Wettkämpfe in der Luftgewehr-Bundesliga freuen. Der Liga-Ausschuss des Deutschen Schützenbundes hat in mehreren Videokonferenzen die besondere Lage in Corona-Zeiten erörtert und sich nun mehrheitlich für eine Durchführung der Saison ausgesprochen. Im nächsten Schritt erhalten die Vereine nun ein sportartspezifisches Hygienekonzept.