Mit WM-Start geht ein Traum in Erfüllung

Der Countdown läuft am heutigen Samstag auf Null: 23 Sportler der Cheerleaders des VfL Bad Kreuznach sowie Betreuer und Familienangehörige heben in Frankfurt ab. Ihr Ziel ist Orlando und damit das Mekka des Cheerleading- Sports: In Disneyland wird nämlich die Weltmeisterschaft ausgetragen, die sogenannte Summit. „Was für die Tennisspieler Wimbledon ist, ist für uns diese Veranstaltung in Orlando. Unser sportlicher Traum geht nun endlich in Erfüllung“, sagt Sandra Krick, die Cheftrainerin des Teams, das sich Wild Cheetahs nennt.