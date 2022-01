Mit WM-Bronze zum Schulpraktikum – Bobpilotin Candrix im Interview

Mit gerade einmal 17 Jahren hat Charlotte Candrix aus Alpenrod bei der Bob-Junioren-Weltmeisterschaft auf der Olympia-Bahn von Innsbruck-Igls die U 26-Klasse aufgemischt und gemeinsam mit ihrer Anschieberin Vanessa Mark die Bronzemedaille gewonnen (die Rhein-Zeitung berichtete aktuell). Jetzt ist die Westerwälderin zurück in der Heimat. Warum sie anstatt zu feiern am Morgen nach dem Triumph den Weg in den Kindergarten antrat und was sie von ihrer ersten WM-Teilnahme zu berichten hat, verriet sie im Interview.