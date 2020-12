Montabaur

Irgendwie mag man sich nicht an den Sommer 2020 gewöhnen. Dafür fehlt zu viel. Eigentlich wären die Fighting Farmers Montabaur längst in ihre Saison in der Regionalliga Mitte gestartet. Doch es gibt kaum etwas, was dieser Tage unpassender wäre als 100 Menschen, die abwechselnd aufeinander liegen, sich dabei anschreien und schwitzen. American Football, das sagen die Realisten, wird es dieses Jahr wohl nicht geben. Irgendwas könnte da schon noch gehen ab September, sagen die Optimisten. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo dazwischen. Fakt ist: Die Farmers dürfen ab dem 2. Juni, ab kommenden Dienstag also, zum Training auf den Platz zurückkehren.