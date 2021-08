Der Boxsport in Neuwied nimmt langsam wieder an Fahrt auf. Nach fast zweijähriger Pause, bedingt durch die Pandemie, gibt es am kommenden Samstag ab 17 Uhr im neuen „Box & Fitness Gym Punch up“ in Neuwied, Görlitzer Straße 8, unter der Organisation von Turhan Altunkaya wieder eine Boxveranstaltung. Nach Absprache mit den zuständigen Behörden sind 70 Zuschauer zugelassen.