Klettwitz/Neuwied-Niederbieber

Bereits seit dem 11. August 2019 ist Audi im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) ungeschlagen. Nach der eindrucksvollen Vorstellung der Ingolstädter beim Saisonauftakt 2020 in Spa-Francorchamps geht es in der Tourenwagen-Rennserie an diesem Wochenende und am Samstag/Sonntag, 22./23. August, mit gleich vier Rennen auf dem Lausitzring weiter. Dort siegte Audi in der DTM schon neun Mal und feierte im vergangenen Jahr einen ganz besonderen Triumph. Im 500. Rennen der DTM-Geschichte sicherte sich Audi Sport auf dem Lausitzring mit einem Fünffachsieg am Sonntag schon vier Rennen vor dem Saisonende vorzeitig den Herstellertitel.