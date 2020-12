Hunsrück/Mosel

Vom Virus Corona, das die Menschheit seit Ende Februar in Atem hält, ist im Fußballkreis Hunsrück/Mosel nach der fünfmonatigen Zwangspause seit Saisonbeginn Mitte August rein gar nichts zu merken. Der Spielbetrieb läuft reibungslos, die Absagen aufgrund von Kontakt mit Covid-19-Infizierten oder Verdachtsfällen im Zusammenhang mit dem Virus sind an einer Hand abzählen. Die große Frage muss man vor dem Beginn der kalten Jahreszeit aber nun stellen: Wie lange geht das in unserer Fußballregion noch gut? Wann kommt der Schuss vor den Bug?