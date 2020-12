Archivierter Artikel vom 10.04.2020, 18:31 Uhr

Bad Kreuznach

Merkelbach hilft Maxi Dilli

Gerhard Merkelbach ist ein Mann der Tat. Nachdem der Fitnessunternehmer aus Bad Kreuznach in unserer Zeitung von den Problemen gelesen hatte, die Slalomkanute Maxi Dilli hat, sich fit zu halten, bot er dem 18-Jährigen an, ihm mehrere Fitnessgeräte auszuleihen. Gesagt, getan: Mit seinem Vater Sascha lud Maxi Dilli ein Spinningrad, eine Flachbank und weitere Geräte auf einen Anhänger und richtete sich in seinem Elternhaus in Weinsheim einen Trainingsraum ein.