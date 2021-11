Wassil Ivanov ist einer der Ringer der Wrestling Tigers Rhein-Nahe, für die es etwas Besonderes ist, in der Bundesliga auf die Matte zu gehen. Ivanov ist ein Eigengewächs, engagiert sich als Jugendtrainer und verfügt zudem über das Niveau, sich mit den besten Ringern in der vermutlich besten Liga der Welt zu messen. Auch beim 15:16 gegen den RC Düren Merken gab er in der Jahnhalle sein Bestes.