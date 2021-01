Andernach

In wenigen Wochen startet der Andernacher Profigolfer Max Schmitt in seine dritte Saison auf der European Tour. Nach einer Corona-bedingt deutlich verkürzten Saison im abgelaufenen Jahr soll für Schmitt und seine Kollegen nun auf der weltweit stattfinden Serie wieder ein voller Kalender mit annähernd 50 Turnieren auf dem Programm stehen. Vor dem Start in die neue Saison blickt Schmitt auf ein besonderes Jahr 2020 zurück und erklärt seine Ziele für die bevorstehenden Wochen und Monate.