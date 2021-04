Profigolfer Max Schmitt hat es erstmals in dieser Saison der European Tour ins Preisgeld geschafft. Bei den Austrian Golf Open in Atzenbrugg vor den Toren Wiens schaffte der Profi des GC Rheinhessen in St. Johann mit Runden von 72 und 75 Schlägen knapp den sogenannten „Cut“ der besten 65 Spieler und qualifizierte sich für die beiden Finalrunden.