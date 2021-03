Für Golfprofi Max Schmitt vom GC Rheinhessen beginnt die Saison auf der European Tour, der weltweit zweitgrößten Turnierserie im Golf, in dieser Woche in Kenia. Vom heutigen Donnerstag an schlägt der 22-Jährige beim ersten von zwei aufeinanderfolgenden Turnieren vor den Toren der kenianischen Hauptstadt Nairobi ab. Beide Veranstaltungen sind mit einem Gesamtpreisgeld von je einer Million Euro dotiert.