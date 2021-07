Im unter Corona-Bedingungen ausverkauften Moebusstadion (500 Zuschauer) traten am Samstag die TSG Planig und die Bundesligamannschaft des FSV Mainz 05 zu einem Benefizspiel zugunsten der Björn-Steiger-Stiftung zur Erinnerung an den verstorbenen Planiger Fußballer Max Keßler an. Das Ergebnis war natürlich zweitrangig. Der Erstligist siegte standesgemäß mit 11:0 (7:0).