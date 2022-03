Mascha Stambke die schnellste Kanutin

Wenig Wasser, aber dafür strahlender Sonnenschein erwartete die Bad Kreuznacher Slalomkanuten zum Saisonauftakt in Waldkirch, wo den Paddlern in früheren Jahren auch schon mal Schneeflocken um die Boote geweht waren. Durch den niedrigen Pegel der Elz wurde der Start nach unten verlegt, wo das Wasser zwar tief genug ist, dafür aber nur noch sehr langsam fließt. „Da musst du dann alles selbst machen, wenn du dein Boot am Laufen halten willst“, kommentierte KSV-Trainer Stefan Senft, der bei den Senioren selbst an den Start ging, den Parcours, der es technisch durchaus in sich hatte.