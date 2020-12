Engers

Der Oberligist FV Engers ist im Fußball das sportliche Aushängeschild im Kreis Neuwied. schaffte der FVE den Wiederaufstieg in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und spielt seitdem eine gute Rolle in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse. In der laufenden Saison schafften die Engerser nach einem durchwachsenen Start mit vielen personellen Problemen bis zum Zeitpunkt der Spielunterbrechung Mitte März den Sprung auf den elften Tabellenplatz. Im Wettbewerb um den Rheinlandpokal gelang dem FVE der Einzug ins Halbfinale.