Markenzeichen Kirner Bruchsand: Auf dem Sportplatz des SV Dickesbach musste auch Michael Dusek klein bei geben

Dickesbach

Frank Jarschel muss heute noch lachen, wenn er an den zweiten Spieltag der Fußballsaison 1988/89 zurückdenkt. Sein SV Dickesbach war gerade in die A-Klasse aufgestiegen und hatte zum Heimauftakt den großen Titelfavoriten und späteren Meister SV Niederwörresbach mit seinem neuen Spielertrainer Michael Dusek zu Gast. Das Dickesbacher Geläuf entpuppte sich als schlechtes Pflaster für die „Werzbacher“ mit ihrem Ex-Profi, der ein Dreivierteljahr zuvor noch in der Bundesliga für den 1. FC Kaiserslautern aufgelaufen war. „Wir haben die Werzbacher 3:2 geschlagen. Das war die Sensation“, mopst sich Jarschel auch 32 Jahre später noch und erzählt von Duseks Reaktion: „Ich sehe immer noch, wie der Michael nach dem Spiel am Platz lang getigert ist, sauer war und immer wieder geschimpft hat: 'Ich hab' es ihnen gesagt, ich hab' es ihnen gesagt'.“ Dusek hatte seine Mannschaft also vor dem SV Dickesbach gewarnt. Genutzt hat es nichts – und so ging es vielen auf dem Platz mit der typischen schwarzen Asche.