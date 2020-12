Marie Entwistle erfüllt sich den Final-Traum

Riesenbeck

Ausgerechnet am allerletzten Sprung handelte sich Marie Entwistle auf Corniolan vier Strafpunkte ein. Wären die nicht gewesen, hätten es die beiden bei der deutschen Jugend-Meisterschaft in die Top Ten geschafft. „Der letzte Fehler war ein bisschen unnötig“, bestätigte die Reiterin des RV Jäger aus Kurpfalz Rehbach. Es war jedoch nicht der einzige Patzer, der ihr am Finaltag unterlief. Zwei Umläufe standen in der abschließenden Springprüfung der Klasse S mit zwei Sternen an, und auch in der ersten Runde waren vier Strafpunkte notiert worden. „Den Fehler hätte ich verhindern können, der ging auf meine Kappe. Ich war ein bisschen zu dicht am Hindernis“, sagte Marie Entwistle. In der Endabrechnung landete sie bei den Junioren auf Rang 16 und übertraf damit ihr selbst gestecktes Ziel deutlich.